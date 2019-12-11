Во вторник, 10 декабря, отец братьев Суркисов Рахмиль отметил свой вековой юбилей. Фото с празднования дня рождения опубликовал телеведущий Василий Голованов.

"Сто лет! 100 лет! Невероятно! Михаил Давидович, дай Вам Бог и дальше оставаться в добром здравии, с Днём рождения", - говорится в обращении.

Фото: facebook.com/golovanov.vasiliy

Фото: facebook.com/golovanov.vasiliy

Уточним, что мужчина до 80 лет сам водил машину, а матчи любимого Динамо на "Олимпийском" посещает до сих пор.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Суркис внес в свою электронную декларацию об имуществе подарок, полученный в свой недавний 70-летний юбилей.

Также "Страна" писала, как глава СБУ Иван Баканов отметился среди гостей владельца футбольного клуба Динамо и нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григория Суркиса.