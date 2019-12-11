Бывший лидер Демпартии Молдовы, олигарх-беглец и приятель Петра Порошенко Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища не только в США, но и в Украине. Об этом заявил мэр города Бельцы (Молдова), лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый, передает TV8.

"Я спросил некоторых из украинских служб, в чем смысл для Плахотнюка получать политическое убежище в Украине. Он объяснил мне, что он находится в международном розыске по нескольким открытым делам в Российской Федерации, а Украина никого не выдает России", - сказал Усатый.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что олигарх поселился в США.

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Как сообщала "Страна", летом 2019 в Молдове нашли застреленным бизнесмена Юрия Лункашу, соратника соратник бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Напомним, что бывший лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк объявлен в международный и межгосударственный розыск.