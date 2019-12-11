Трагически погибший на Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ, полковник Дмитрий Каплунов был одним из тайных свидетелей по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, сообщает УНН.

Уточняется, что об этом заявил судья Святошинского районного суда Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

"Среди допрошенных свидетелей, которые допрашивались по ходатайству представителя потерпевшего, нами был допрошен свидетель, который был залегендирован под именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями, которые произошли, мы, к сожалению, имеем возможность раскрыть его данные... Этим лицом был Дмитрий Каплунов - Герой Украины...", - сказал судья.

Напомним, 30 ноября в зоне ООС, около села Старая Ласпа, подорвались на мине двое офицеров спецназа СБУ "Альфа" - полковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Еще один офицер СБУ получил ранения. Тело Дмитрия Каплунова осталось в расположении противника и было передано украинской стороне через неделю после гибели.

Также мы сообщали, что президент Зеленский присвоил погибшим спецназовцам звания Героев Украины (посмертно).