В Житомире в музее космонавтики им. С.П. Королева появился уникальный симулятор, благодаря которому можно будет испытать ощущения полета в космос. Об этом говорится на странице музея в Facebook.

Фото: facebook.com/cosmosmuseum

"Проект симулятора пилотируемого космического корабля для нашего музея, о котором так много говорили, писали, обещали, вступил в стадию внесения финальных корректив, доработок и обретения внешнего вида. Уже совсем скоро звездолет появится у нас", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/cosmosmuseum

Уточним, что звездолет является уникальным проектом не только для Украины. Раньше аналогичные тренажеры использовали для подготовки профессиональных пилотов.

Фото: facebook.com/cosmosmuseum

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