Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике сделают двухуровневым и обязательным с 2021-го года. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, передает "РБК-Украина".

"В 2020 году изменений не будет, а с 2021 года ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям", - объяснила министр.

По ее словам, такое тестирование необходимо, чтобы "побороть страх детей перед математикой" и это станет результатом изменения содержания образования и методик преподавания..

"Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает их всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе", - добавила Новосад.

Напомним, украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования к Внешнему независимому оцениванию 2020 года.

Также мы сообщали, что объявлены даты проведения и сроки регистрации на пробное ВНО-2020.