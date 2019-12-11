Прощание и отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдут 12 декабря в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает Gazeta.

Так, Храм будет открыт с 07:00 для всех желающих проститься с бывшим мэром. Сама процедура прощания закончится в 14:00. Отпевание в 11:00 начнет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как известно, похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище.

Напомним, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заявил, что причиной смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стала "аллергическая реакция" при плановой операции в Мюнхене. Три года назад, в 2016-м, он был госпитализирован. Даже ходили слухи о его клинической смерти.

Как писала "Страна", бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря в возрасте 83 лет.