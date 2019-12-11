Обсуждение Украиной и Россией газового вопроса на "Нормандском саммите" прошло "без зрады" и это позитивный итог встречи. Такое мнение высказала экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире телеканал "Прямой", передает "Интерфакс-Украина".

"Наиболее положительное - это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые причинил "Газпром" Украине", - сказала Зеркаль.

Она также отметила, что итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала.

"Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", - добавила Зеркаль.

Ранее "Страна" писала о том, что Макрон прервал встречу Зеленского и Путина, потому что хотел ужинать.

Также мы сообщали, что генсек ООН одобрил итоги "нормандского саммита" и заявил, что полностью поддерживает Украину.