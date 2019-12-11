Канадская компания Harbour Air провела успешное испытание первого частного электросамолета. Его провели в провинции Британская Колумбия, говорится на странице организации в Twitter.

Так, электросамолет представляет собой гидроплан DHC-2 Beaver 1957 года выпуска, на который установили литий-ионные батареи. Похожие батареи используют на Международой космической станции.

Фото:twitter.com/HarbourAirLtd

В теории, по словам авторов проекта, батареи хватит на полет длительностью в 35 минут. Но если технологию получится доработать, то время работы двигателей увеличится до 1-2 часов.

Фото:twitter.com/HarbourAirLtd

В то же время Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что поддерживает развитие новых технологий, но самолет и его двигатель пока должны пройти длительную процедуру сертификации.

Фото:twitter.com/HarbourAirLtd

Напомним, в сентябре технический директор компании-производителя Volocopter Ян-Хендрик Беленс заявил об успешом испытании двухместного беспилотника - волокоптера.

Также "Страна" писала, что в Женеве показали первый серийный автомобиль, который умеет летать.