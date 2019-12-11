Вчера, 10 декабря, в Киеве произошла топ-кража. Днем на улице Кутузова в Печерском районе столицы, Арчил Цинцадзе, муж бывшего вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, стал жертвой дерзких воров.

Как мы узнали из собственных источников в полиции, он припарковал свой представительский "Mercedes" и ушел по делам. В салоне же опрометчиво оставил сумку с личными документами, за что и поплатился.

Воры выбили стекло в машине и выкрали вещи. У Арчила Цинцадзе выкрали личные документы: паспорт гражданина Грузии, вид на жительство в Украине, удостоверение советника главы СНБО, удостоверение советника Администрации президента (вероятно старого образца), удостоверение советника министра обороны и пропуск на автомобиль в Минобороны.

По факту случившегося полиция завела дело по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража.

Как известно потерпевший Арчил Цинцадзе - бывший грузинский дипломат, экс-советник премьер-министра и министра обороны Украины по вопросам оборонной реформы, а также муж соратницы Петра Порошенко - нардепа от "Евросолидарности" Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Ранее "Страна" сообщала, что на Печерске из квартиры палестинца вынесли золото и бриллианты.

Так же мы рассказывали, что на Печерске очередная жертва "обменяла" в фейковом обменнике 42 тысячи долларов.