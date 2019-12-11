Сборная России по боксу не поедет на Олимпиаду в Токио без национального флага. Такое заявление сделал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который назвал бессмысленным участие в соревнованиях без флага, передает "РИА Новости".

"Национальная сборная отказалась ехать на Олимпийские игры без флага. Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения",- сказал генсекретарь Федерации бокса.

Также он сообщил о необходимости "выйти на какое-то соглашение с WADА", чтобы Кубок мира и чемпионат Европы провести в России.

"Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне… А эти сделанные 9 декабря заявления - это не проблема России, а проблема всего мирового спорта",- сказал Кремлев. По его словам, "нужно обвинять кого-то конкретно либо конкретную федерацию".

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил Россию права участия в Олимпиадах и Чемпионатах мира в течение четырех лет, признав российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

Также мы сообщали, что WADA выступила против любого упоминания России на Олимпиадах.