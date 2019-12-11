Тела пяти погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса до сих пор не могут опознать. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07.00 11 декабря открытого огня не наблюдается. Продолжаются поисково-спасательные работы и работы по демонтажу аварийных элементов конструкций здания", - уточнили спасатели.

Всего в результате пожара погибли 12 человек, а пострадали около 30.

Сейчас на месте инцидента работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе, на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, возник пожар. В обед пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м.

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