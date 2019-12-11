Двустороннюю встречу лидеров Украины и России, проходившую в рамках "Нормандского саммита", прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который попросту устал ждать ужин. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник среди участников нормандской встречи.

"Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать…". То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом", - заявил источник.

Напомним, "Нормандский саммит" прошел в Париже в понедельник, 9 декабря.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пригрозил настаивающим на соблюдении Минских соглашений участникам нормандской встречи, что в следующий раз они будут говорить с другим президентом.

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