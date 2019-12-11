Мовный омбудсмен Татьяна Монахова, вчера, 10 декабря, на своей пресс-конференции заявила, что за несоблюдение положений закона о тотальной ураинизации штрафы будут действовать даже для детских кружков.

Так, у Монаховой спросили, что делать с детскими кружками в Киеве, которые в большинстве своем ведутся на русском языке. По мнению омбудсмена, все кружки будут обязаны переходить на украинский язык.

"По умолчанию должен быть украинский язык. Это значит, что на первый раз им разъясняют закон, а на второй происходит штраф. Все это есть в законе", - уточнила она.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Монахова рассказала, что штрафы за нарушение закона о языках будут составлять от 20 до 700 необлагаемых минимумов.

"На сегодня это 9 800-11 700 грн", - подчеркнула она.

Подробнее о том, что заявляла вчера Татьяна Монахова можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" сообщала, что Венецианская комиссия раскритиковала закон о тотальной украинизации и заявила, что в языковой политике Украины не было и нет баланса.