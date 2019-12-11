Языковой омбудсмен Татьяна Монахова во время своего первого общения с прессой, которое состоялось, вчера, 10 декабря, рассказала как будет применять предусмотренные законом о тотальной украинизации штрафы для сферы услуг.

Так, чиновница напомнила, что уголовной ответственности за невыполнение языковых норм в сфере услуг не предусмотрено. Но есть штрафы от 20 до 70 необлагаемых минимумов.

"На сегодня это 9 800-11 700 грн", - уточнила она.

В том числе штрафовать полагается и работников сферы услуг (магазинов, ресторанов и прочих заведений) за неиспользование в общении с клиентами украинского языка. Правда, она сказала, что такая ответственность наступит не сразу.

Монахова дала напутствия работникам сферы услуг.

Она сказала, что общение с клиентами должно происходить на украинском языке. Русский допускается только в случае, если его употребил сам пользователь сервиса.

"То же самое и в медицинской сфере. ...Если пациент с врачом согласовали, что для них более комфортным будет другой язык общения, устно. То есть пришел человек и расспрашивает о своем здоровье. И хочет это услышать на армянском языке. И врач знает армянский и может по-армянски объяснить - это не запрещается законом", - рассказала она.

Подробнее о заявлениях Монаховой можно прочитать здесь.

Подробнее о том, кто такая Татьяна Монахова можно прочитать здесь.