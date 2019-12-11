Тема Украины стала основной во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, как передает "Европейская правда".

"Мы провели довольно много времени, разговаривая об Украине. Это была главная часть наших разговоров. Министр Лавров только что вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры. Я горжусь тем, что сделала администрация (США - Ред.) для защиты суверенитета и безопасности этой страны", - сказал Помпео.

По его словам, он напомнил главе российского МИД Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на Донбассе начинается с соблюдения обязательств, взятых по Минским соглашениям.

Лавров также встретился с президентом США Дональдом Трампом, который призвал его "урегулировать конфликт с Украиной" и предостерег Москву от попыток вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году. Сам Лавров заявил, что вопрос выборов на переговорах не обсуждался.

Ранее "Страна" писала о том, что Помпео допустил украинское вмешательство в выборы в США.

Также мы сообщали, что Трамп подтвердил намерения Помпео уйти в отставку.