Вчера, 10 декабря, мовный омбудсмен Татьяна Монахова провела свою первую пресс-конференцию, на которой, в частности высказалась и об украинизации Донбасса.

Отвечая на вопрос, как она относится к региональному статусу русского языка омбудсмен заявила, что статья 10 Конституции декларирует украинский язык как единственный государственный. "Антиконституционных вещей вы от меня не услышите", - сказала Монахова.

Отметим, что та же статья обещает и свободное развитие русского языка. Однако омбудсмен этого не упомянула.

Зато сказала, что Донбасс будут украинизировать усиленными методами.

"Там существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом. И очевидно мы будем разрабатывать целую стратегию мер - гуманитарных, культурных. Нужно людей не только штрафовать, а еще и мотивировать переходить на украинский язык", - заявила омбудсмен.

Подробнее о заявлениях Монаховой читайте в нашем материале.

Ранее "Страна" сообщала, что Венецианская комиссия считает, что в языковой политике Украины не было и нет баланса.