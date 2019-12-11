Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин говорили, как люди из разных миров.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свой источник, который охарактеризовал диалог двух лидеров, цитируя известную пословицу: "В огороде бузина, а в Киеве дядька".

По словам источника, который участвовал в переговорах, Зеленский и Путин, казалось, не слышали аргументов друг друга. В какой-то момент украинский президент оказался очень откровенен с коллегами.

Когда его в очередной раз все стали попрекать Минскими соглашениями, он взмолился: "Послушайте, если я сейчас пойду договариваться по этим Минским соглашениям, то в следующий раз вы будете разговаривать с другим президентом!".

При этом и Ангела Меркель, и Эмманюэль Макрон вели себя, по словам собеседника издания, именно как гаранты этих соглашений, то есть настаивали на них вместе и довольно категорично.

"Тем не менее странно, что удалось договориться хоть по каким-то пунктам: разговор чаще всего не располагал к этому. И когда лидеры шли уже на пресс-конференцию, Ангела Меркель сказала Владимиру Путину без особой радости: "сегодня ты победитель…", - пишет издание.

Источник также акцентирует внимание на том, что в отличие от предыдущих встреч в "нормандском формате", на этот раз очень активен был именно французский президент. Возможно, это объяснялось тем, что до этого президентом был Франсуа Олланд, а сейчас это Эмманюэль Макрон. Он вел заседание, в том числе и после ужина, когда началось согласование, предоставлял слово, участвовал в обсуждении. А согласование было процессом утомительным.

Сначала Макрон дал каждому высказаться в целом, потом озвучивались поправки, затем они также по кругу комментировались… Журналисты в зале для пресс-конференций в это время вообще считали, что ужин, видимо, еще в разгаре.

Ранее "Страна" писала о том, что генсек ООН одобрил итоги "нормандского саммита" и заявил, что полностью поддерживает Украину.

Также мы сообщали, что на нормандской встрече Зеленский и Путин были в почти одинаковых галстуках.