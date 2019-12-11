"Зеленский заявил, что в следующий раз будут говорить с другим президентом". Российские СМИ рассказали о спорах на переговорах в Париже
Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин говорили, как люди из разных миров.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свой источник, который охарактеризовал диалог двух лидеров, цитируя известную пословицу: "В огороде бузина, а в Киеве дядька".
По словам источника, который участвовал в переговорах, Зеленский и Путин, казалось, не слышали аргументов друг друга. В какой-то момент украинский президент оказался очень откровенен с коллегами.
Когда его в очередной раз все стали попрекать Минскими соглашениями, он взмолился: "Послушайте, если я сейчас пойду договариваться по этим Минским соглашениям, то в следующий раз вы будете разговаривать с другим президентом!".
При этом и Ангела Меркель, и Эмманюэль Макрон вели себя, по словам собеседника издания, именно как гаранты этих соглашений, то есть настаивали на них вместе и довольно категорично.
"Тем не менее странно, что удалось договориться хоть по каким-то пунктам: разговор чаще всего не располагал к этому. И когда лидеры шли уже на пресс-конференцию, Ангела Меркель сказала Владимиру Путину без особой радости: "сегодня ты победитель…", - пишет издание.
Источник также акцентирует внимание на том, что в отличие от предыдущих встреч в "нормандском формате", на этот раз очень активен был именно французский президент. Возможно, это объяснялось тем, что до этого президентом был Франсуа Олланд, а сейчас это Эмманюэль Макрон. Он вел заседание, в том числе и после ужина, когда началось согласование, предоставлял слово, участвовал в обсуждении. А согласование было процессом утомительным.
Сначала Макрон дал каждому высказаться в целом, потом озвучивались поправки, затем они также по кругу комментировались… Журналисты в зале для пресс-конференций в это время вообще считали, что ужин, видимо, еще в разгаре.
Ранее "Страна" писала о том, что генсек ООН одобрил итоги "нормандского саммита" и заявил, что полностью поддерживает Украину.
Также мы сообщали, что на нормандской встрече Зеленский и Путин были в почти одинаковых галстуках.