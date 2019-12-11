Европейский Союз и Украина обсудили последствия незаконной аннексии Крыма и Севастополя во время седьмой по счету подобной встречи в Брюсселе, которая прошла 10 декабря. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Европейской службы внешних действий.

Уточняется, что ЕС и Украина предоставили обновленные справки об ограничительных мерах в отношении Крыма и Севастополя. Также стороны обсудили безопасность и ситуацию с правами человека на полуострове. Участники обратили внимание на сотрудничество на международных форумах и на вопросы международного права.

"ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Он остается приверженным полностью реализовывать свою политику непризнания", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии и представителей украинского правительства.

Ранее "Страна" писала о том, что в России заявили, что Украина специально подстроила голосование в ООН по Крыму во время нормандской встречи.

Также мы сообщали, что в разгар "нормандской" встречи Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию покинуть Крым.