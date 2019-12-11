В сети появились фотографии как будет выглядеть центральный железнодорожный вокзал столицы Украины после масштабной реконструкции. На этих фото особенно выделяется высотное здание современного торгово-развлекательного центра, оформленное в светло-серых, стальных тонах.

Фотографии будущего вокзала опубликовал ресурс dtp.kiev.ua в своем Facebook.

"Без стихийной торговли, но с ТРЦ. Как будет выглядеть центральный вокзал Киева после реконструкции", - так подписаны стильные фото.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Укрзализныця пустила на запад Украины 8 новых скоростных поездов.

Так же мы рассказывали, что Укрзализныця обнародовала расписание 19 дополнительных поездов на Новый год.

Кром этого мы писали, что Укрзализныця пожаловалась силовикам на убытки в 60 млн грн от компаний из сферы братьев Дубневичей.