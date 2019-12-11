После решения Всемирного антидопингового агентства WADA об отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира, на свет появился отчет Минюста США, который основывается на информации британской разведки.

По его данным, российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы обеспечить России право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, пишет Sky Sports.

Страной для проведения ЧМ-2018 Россию выбрали в 2010 году. Кроме нее, на получение этого права претендовали Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Испания и Португалия.

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер не упоминается в отчете, но именно он возглавлял организацию в 2010 году.

Как говорится в отчете, британский разведчик предоставил информацию, где изложил вероятный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. В этом разговоре Путин якобы признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА.

В другом отчете разведчик привел слова чиновника из Кремля, который также признал, что Москва вмешалась в результаты голосования за право проведения чемпионата мира.

На данный момент, экс-глава ФИФА отбывает шестилетний запрет на деятельность, связанную с футболом.

Представитель России Алексей Сорокин сообщил, что РФ не делала ничего незаконного и плохого во время голосования за право проведения ЧМ-2018.

Ранее "Страна" писала о том, что WADA выступила против любого упоминания России на Олимпиадах.

Также мы сообщали, что отстранение России от Олимпиад и Чемпионатов мира не коснется Евро-2020 по футболу.