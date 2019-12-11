Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в ноябре получила зарплату в 23 тысячи гривен, ее заместители - от 54 000 до 62 300 тысяч гривен, государственный секретарь министерства - 76 000 гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ министерства на информационный запрос.

Сумма средств, начисленная Коляде за ноябрь, составила 23 123 гривны. Из них должностной оклад - 8 380 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 520 гривен, отпускные - 10 841 гривна, индексация - 381 гривна.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 18 614 гривен.

Фото: ukranews.com/news

Ранее "Страна" писала о том, что Милованов рассказал, сколько лет украинцам осталось ждать зарплат "как в Польше".

Также мы сообщали, что Кабмин отменил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн.