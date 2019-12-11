На кордоне США и Мексики в руки американских пограничников попался необычный улов. Люди в форме задержали 11 граждан КНР, пытавшихся незаконно въехать на территорию Штатов в различной мебели. О комичном инциденте на границе сообщает CNN.

Американские пограничники остановили ехавшую из Мексики фуру на въезде в Сан-Диего, штат Калифорния. Внутри они обнаружили 11 китайских мигрантов, которые прятались в различной мебели, в том числе в стиральной машине, сундуке и комоде.

Фото: Погранично-таможенная служба США

По данным Погранично-таможенной службы США, никто из мигрантов серьезно не пострадал. Все они задержаны.

За рулем фуры был 42-летний гражданин США, он арестован. Информации об обвинениях против него пока нет.

Ранее "Страна" сообщала, что 39 погибшими в фургоне смерти оказались китайцы-мигранты, умершие от 25-градусного мороза.

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