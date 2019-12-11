Вчера, 10 декабря, около 23.00 на Варшавской трассе под Киевом в поселке Немешаево произошло необычное ДТП. Пьяный водитель Chevrolet вылетел на встречную полосу, где в этот момент двигалось патрульное авто. Полицейские каким-то чудом смогли увернуться от лобового столкновения, а вот ехавшему за ними водителю красного Aveo не повезло.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Facebook.

"Водитель белой Aveo, в сильном алкогольном опьянении, выехал на встречку. В этот момент навстречу ему ехал автомобиль патрульной полиции, следом за ним - красный Aveo. Правоохранители успели увернуться, а красный Aveo нет", - уточнили свидетели.

В аварии пострадал водитель красного Aveo.

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появилось видео смертельного ДТП в центре Киева из-за выезда автомобиля на встречку.

Так же мы рассказывали, что за выходные 7 и 8 декабря на дорогах Киевской области произошло 269 ДТП.