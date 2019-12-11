Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш положительно воспринял и оценил результаты "Нормандского саммита", который прошел 9 декабря в Париже.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, фото: ООН/С.Пак

Антониу Гуттериш заявил о решительной поддержке ООН лидирующей роли стран-членов "Нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы ОБСЕ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках Минских соглашений.

Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах, как передает пресс-служба ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что пишут западные СМИ об итогах встречи "Нормандской четверки".