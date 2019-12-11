В Европе проходят завершающие матчи группового турнира Лиги чемпионов и сегодня день "Х" для донецкого Шахтера. "Горняки" принимают на своем поле итальянскую Аталанту и в случае победы гарантировано выходят в плей-офф самого престижного клубного турнира мира.

В Украине эту встречу в прямом эфире покажет канал Футбол 2. Начало трансляции в 19.50. "Страна" проведет текстовый онлайн-репортаж о поединке и начнется он на нашем сайте в 19.00.

И для Шахтера и для Аталанты - это самый важный матч сезона, фото: facebook.com/fcshakhtar

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции оценил шансы команд.

"Обе команды хотят пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Думаю, шансы абсолютно одинаковые - 50 на 50. Должна быть очень интересная встреча замечательных команд с сильными футболистами. Борьба будет идти до самого конца", - сказал Каштру.

Видео: facebook.com/fcshakhtar