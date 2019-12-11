В Вашингтоне, вчера, 10 декабря, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча была закрытой и после ее завершения глава Белого дома в своем официальном Twitter написал, что очень доволен ее итогами.

"Прошла очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсуждались многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время", - написал Трамп.

Встреча прошла в знаменитом Овальном кабинете Белого дома, фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Палата представителей может провести первое голосование об импичменте Трампа уже на этой неделе.