В США очередная мини-война на городских улицах. В городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси - Ред.) неизвестные устроили самую настоящую охоту на людей. Погибло уже шесть человек, один из них полицейский. Об этом передает CNN.

В полиции города сообщили, что среди погибших двое подозреваемых в атаке и еще трех убитых гражданских нашли в здании. Однако городские власти не считают происшествие террористической атакой.

Скриншот: New York Post

В правоохранительных органах отмечают, что убитый полицейский стал жертвой засады. Он получил пулю в голову и скончался в клинике.

В окружной прокуратуре уточнили, что еще три полицейских в ходе перестрелки были ранены: один в плечо, двое получили травмы от шрапнели.

Стрельба длилась около часа. Полиция заблокировала опасную территорию, в спецоперации принимают участие отряды спецназа, полиция штата и агенты ФБР.

Ранее "Страна" сообщала, что в США устроили стрельбу в супермаркете. Погибли двое и стрелок.