Россия предложила США продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и принять соглашение о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом передает "Интерфакс".

О предложении российской стороны рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Россия подтвердила свое предложение уже сейчас принять решение о том, что этот договор будет продлен", - сказал министр.

Он также сообщил о готовности поддержать решение Китая подключиться к переговорам по разоружению. Хотя отметил, что пока Пекин не соглашается на это.

"КНР ясно сказала, что они не будут участвовать в каких-либо переговорах, потому что и по количеству своих ядерных вооружений, и по структуре своего ядерного арсенала они далеко находятся и серьезно уступают и России, и США. Мы сегодня говорили об этом", - отметил Лавров.

По его словам, в случае готовности Китая Россия будет тоже готова "рассматривать многосторонний процесс в сфере ядерного вооружения".

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году и вступил в силу в феврале 2011 года. Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года.

Как писала "Страна", в США Лавров встретился с госсекретарем Майком Помпео, чтобы обсудить контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии, Украину и Венесуэлу.

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