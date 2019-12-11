Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении 36-летнему уроженцу Днепропетровщины, который ограбил мужчину, подсыпав ему в напиток сильнодействующий препарат.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Вор промышлял на территории Центрального железнодорожного вокзала. На днях своей жертвой он выбрал приехавшего на заработки мужчину и предложил ему выпить по поводу якобы рождения у него ребенка.

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Подсыпав в напиток сильнодействующий препарат, клофелинщик дождался, когда мужчина потерял сознание. Пользуясь его беспомощным состоянием, он отобрал деньги.

Вора удалось задержать вскоре после совершения преступления. Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Сейчас в Соломенский районный суд Киева подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" писала о полицейском, которого заподозрили в "крышевании" профессиональной воровки-клофелинщицы на ж/д вокзале Киева.

Мы также сообщали о задержании целой банды клофелинщиков.