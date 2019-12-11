С кем Аваков хочет патрулировать "ДНР"?

Основные новости из Парижа стали известны еще ко вчерашнему утру, но в течение всего вчерашнего дня продолжалось обсуждение прошедшей встречи Нормандской четверки. И в развитие темы звучали заявления от украинских политиков, расширяющие ту позицию, которую занял в Париже Владимир Зеленский.

Вчера, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова проводить совместное патрулирование с "представителями территориальных общин".

Само по себе такое заявление потянуло бы на сенсацию, если бы не "красные линии", которыми Аваков обставил свое заявление.

Основная из них та же, что и у Зеленского, – передача под украинский контроль границы до местных выборов на территориях ОРДЛО. Правда, глава МВД допускает, что границу передадут всего за два дня до таких выборов, однако сути это не меняет, поскольку не ясно, с кем вместе Нацполиция собирается патрулировать возвращенные территории.

Ведь суть проведения выборов в том, что на неконтролируемых территориях должна появиться легитимная власть, которую признает Киев. И уже эта легитимная власть создаст собственную милицию – то есть тех "представителей территориальных общин", с которыми вместе Нацполиция, по словам Авакова, будет патрулировать территории. А если не будет выборов, не будет и этой милиции.

Логично, что до момента введения этой милиции на территориях ОРДЛО будут действовать нелегитимные силовые структуры, который действуют сейчас. Но Аваков считает, что их уже к тому моменту не должно быть. Он объявил, что "украинская полиция зайдет на освобожденные от бандформирований территории".

Проще говоря, министр предполагает, что Нацполиция вместе с украинской армией зайдут на территории, где нелегитимных силовиков "ДНР/ЛНР" уже не будет, а легитимной милиции еще не будет. То есть создастся разрыв, во время которого население Донбасса будет защищаться только украинской полицией. Как она "защищает" граждан от националистов даже в Киеве, все уже поняли за последние четыре года. И можно только представить, что будет происходить в такой ситуации на Донбассе.

Впрочем, пока эта ситуация – гипотетическая. И будет оставаться гипотетической до тех пор, пока Москва не соглашается на "формулу Зеленского" - выборы после передачи границы под контроль Украине (Путин уже неоднократно говорил, что на это не пойдет, так как данная норма противоречит Минским соглашениям). Либо пока Киев не согласится с "формулой Штайнмайера" - выборы еще до передачи границы под контроль.

Отменит ли власть закон о госязыке?

Хотя из Парижа националисты "зрады" не дождались, она настигла их в другом месте – в Венецианской комиссии, которая опубликовала свое заявление по украинскому закону о госязыке. Вчера на основании этого заявления нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский зарегистрировал проект постановления об отмене скандального закона, а еще раньше того же потребовала "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Причем речь идет не о самодеятельности Бужанского и оппозиционеров: Венецианская комиссия в своем заявлении однозначно заявила о том, что действие закона о госязыке должно быть приостановлено до момента принятия закона о защите языков нацменьшинств.

Таким образом европейцы, пусть и с опозданием, но раскусили главную хитрость принятого при Порошенко закона: в нем были пункты, касающиеся защиты языков нацменьшинств, но они во всех случаях являлись просто отсылом к соответствующему закону. Который принимать никто не собирался и которого не было даже в проекте. Как, впрочем, нет и сейчас.

Поэтому приостановка или даже отмена закона о тотальной украинизации вполне обоснована. Правда, его обоснованность и даже поданный депутатом от правящей партии проект постановления не означают, что Верховная Рада выполнит рекомендации Венецианской комиссии. С большой вероятностью проект Бужанского даже не вынесут в зал – чтобы не показывать избирателям неготовность власти их защитить.

Новая власть, как и прежняя, будет всеми средствами пытаться игнорировать европейцев. Такие выводы можно сделать из заявлений зама Бородянского по министерству культуры и информполитики, который рассказал, что Венецианская комиссия, оказывается, вдруг посчитала нормальным разделение языков нацменьшинств на три сорта – коренной (крымскотатарский), европейские (венгерский, румынский, греческий, болгарский и польский) и все остальные (русский, белорусский, молдавский и идиш).

Хотя на самом деле это одна из основных претензий европейцев, которые не понимают, почему европейские языки равнее русского или белорусского.

Посадят ли Порошенко за Минские соглашения?

Против экс-президента Петра Порошенко заведено еще одно уголовное производство – за подписание ним вторых Минских соглашений в феврале 2015 года. Как и в большинстве других случаев, это производство открыто по заявлению юриста Андрея Портнова.

Каковы будут юридические последствия этого дела - пока сказать трудно.

Но политические последствия очевидны – развенчание Порошенко как лидера националистической оппозиции, борющегося со "зрадой". Сделать это будет совсем нетрудно, поскольку уже не раз отмечено, что главным протестующим против заступа за красные линии является тот, кто сам за эти красные линии перешел еще пять лет назад.

Порошенко заявляет, что амнистия для сепаратистов – это заступ за красную линию. И выборы до получения границы под контроль – тоже. И разведение войск от линии соприкосновения – тоже. Но ведь все это либо утверждалось "Нормандской четверкой" при участии самого Порошенко в феврале 2015-го, либо принималось Верховной Радой по его же настоянию.

Сегодня экс-президенту, наверно, не хочется вспоминать свою драматическую речь, произнесенную на закрытом заседании парламента в сентябре 2014 года, когда он уговаривал депутатов принять законы об особом статусе и об амнистии. А если бы ее опубликовать, то после этого одним лидером протестов в Украине стало меньше.

Хотя, на самом деле, эта речь – оправдательный документ для Порошенко. Нужно понимать, в каком положении была Украина в сентябре 2014-го и феврале 2015-го, чтобы понять, почему подписывались Минские соглашения. Но при этом нужно и понимать, что государство не имеет права отказываться от своих обязательств, взятых в обмен на то, что в стране уже почти пять лет не ведутся активные боевые действия.

"Нафтогаз" снизил цену газа для населения. А что с отоплением?

"Нафтогаз" снизил на декабрь цену на газ для населения на 13% – до 4277 гривен за тысячу кубометров. Правда, это цена без НДС и всех наценок – с ними она составит около 6 тысяч гривен за тысячу кубов. Но следует признать, что после 8 с половиной тысяч год назад эта цена действительно низкая. Так что можно сказать, что правительство выполнило поручение президента насчет снижения тарифов.

Если не считать одной малости. Эта малость состоит в том, что цена на газ для населения – это не первый, а второй по значимости тариф, по которому каждый отопительный сезон нарастают сумасшедшие долги. Газом дома отапливает преимущественно сельское население, да и то далеко не все – у кого-то изначально не было газа, а кто-то перешел на уголь и дрова после повышений 2015-16 годов.

А главный тариф, который требует снижения, – это тариф на отопление в городских домах. Этот тариф устанавливается местными властями, а значит, возможности правительства повлиять на него не так уж высоки.

Но и этот тариф берется не совсем из воздуха – в нем одной из главных составляющих является как раз цена газа. И вот тут-то уместно задать правительству вопрос: а что с ценой газа для предприятий теплокоммунэнерго? Она в декабре снижается, повышается или остается на месте? И если она не снижается, то почему?

Без положительного ответа на вопрос о газе для предприятий ТКЭ говорить о том, что Кабмин выполнил свои обязательства перед президентом, нельзя. Потому что люди уже получают платежки за ноябрь, и стоимость отопления в них на 25-30% выше, чем в предыдущем отопительном сезоне. И это главный параметр, который будет влиять на рейтинги власти в ближайшие четыре месяца.

Смерть создателя сегодняшней Москвы

Вчера в Мюнхене умер Юрий Лужков – одна из наиболее легендарных фигур постсоветской России. По сроку руководства Москвой (18 лет) он является рекордсменом, и этот показатель формально до сих пор не побил даже Владимир Путин во главе России, хотя все прекрасно понимают, что в реальности он через три недели отметит 20-летие своей власти.

Судьбы Лужкова и Путина оказались плотно переплетены, но государственная карьера Лужкова началась намного раньше. В принципе, Юрию Михайловичу повезло в том, что первый демократический мэр Москвы – Гавриил Попов, избранный в 1991-м, – оказался чистым политиком, ничего не соображающим в городском хозяйстве. А вот его первый зам Лужков в политику не лез, а городское хозяйство знал.

Правда, в политику он не лез только до определенного времени. Будучи хозяином города, в котором вертятся сумасшедшие деньги, Лужков был обречен стать одной из самых влиятельных фигур в стране. И в 1999-м, когда Россия была накануне больших перемен, он вошел в большую политику.

Но сделал неправильную ставку – на тогдашнего премьера Евгения Примакова, который оказался главным препятствием для плана "Преемник", задуманного Борисом Ельциным. Излишне говорить, что преемником был Владимир Путин.

Лужков быстро исправил свою ошибку и благодаря этому еще 10 лет руководил Москвой (а заодно и столичной организацией "Единой России"). Однако в команде Путина он своим стать не мог. И в конце концов в 2010 году был уволен за "утрату президентского доверия". Легендарная кепка исчезла с экранов телевизоров.

Отношение к Москве в Украине сегодня преимущественно негативное. Но если абстрагироваться от политики и оценивать сам город, то в нем не отказалось бы жить большинство украинских граждан. И, несмотря на девятилетнее мэрство Сергея Собянина, эта Москва – до сих пор город, созданный Юрием Лужковым. Те, кто помнит Москву 1992 года, с этим не будут спорить никогда.