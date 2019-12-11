Социальная сеть Twitter подвела итоги уходящего года, назвав самые популярные записи, самых обсуждаемых пользователей микроблога и событий. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Политиком, которого больше всего обсуждали в этой соцсети в нынешнем году, стал президент США Дональд Трамп.

Самым популярным твитом года признана запись от 5 января японского миллиардера и коллекционера произведений искусства Юсаку Маедзава. В посте он объявил розыгрыш миллиона долларов. Чтобы получить деньги, нужно было подписаться на его страницу и распространить твит. По условиям розыгрыша, определенные жеребьевкой 100 победителей получат по 10 000 долларов. По состоянию на 10 декабря сообщение ретвитнули около 4,5 миллиона пользователей.

В числе самых популярных твитов оказалось также изображения куриного яйца, которое предлагали распространить, чтобы побить мировой рекорд ретвитов.

Наиболее обсуждаемым в Twitter фильмом признан блокбастер Marvel "Мстители: Финал", а самым обсуждаемым актером - британец Том Холланд, который сыграл Человека-паука в фильмах по комиксам Marvel.

Напомним, в конце ноября Twitter объявил, что в декабре удалит неактивные аккаунты и освободит никнеймы пользователей.

Ранее "Страна" писала, что в 2018 году создатель и владелец Twitter Джек Дорси получил зарплату в размере $1,4.