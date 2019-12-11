Палеонтологи обнаружили в куске янтаря ранее неизвестных насекомых, похожих на современных вшей, вместе с пером динозавра. Описание находки представлено в журнале Nature Communications.

Хотя распространено представление о динозаврах как о чешуйчатых или бронированных рептилиях, у многих из них, скорее всего, были перья. Которыми наверняка питались паразиты.

Десять личинок таких паразитов и обнаружили ученые вместе с двумя перьями динозавров в кусочках янтаря. Находка была сделана в провинции Мьянмы Качин.

Фото личинки и реконструкция внешнего вида насекомого. Фото: cnn.com

Как определили палеонтологи, "вшам" около 100 миллионов лет. Их отнесли к виду Mesophthirus engeli. Эти экземпляры демонстрируют раннее эволюционное развитие насекомых типа вшей. Как и современные обитатели наших шевелюр, древние вши были бескрылыми.

До находки ученых древнейшим из известных насекомых, питавшихся перьями, считалось Megamenopon rasnitsyni - окаменевшая вошь, обитавшая на территории Германии 44 миллиона лет назад.

Ранее "Страна" писала об обнаружении в Китае останков хищного динозавра, похожего на птицу.

Также мы сообщали, что в США студент нашел череп трицератопса, которому 65 миллионов лет.