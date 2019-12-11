Появились первые подробности смертельного отравления детей на Черниговщине.

Как говорится в сюжете ТСН, трое детей отравились цикутой, или вёхом ядовитым - смертельным растением. Один из мальчиков погиб, двое находятся в реанимации.

Дети во время прогулки решили испробовать это растение, не зная, что оно смертельно опасное.

Ранее сообщалось, что 8 декабря в Черниговской области трое детей отравились цикутой, в результате чего один ребенок скончался в реанимации.

Вёх ядови́тый (лат. Cicúta virósa) — ядовитое растение; вид рода Вёх семейства Зонтичные (Apiaceae), распространён в Европе. Другие названия: цикута, кошачья петрушка, вяха, омег, омежник.

Ранее "Страна" сообщала, как в России умер математик, который отравился средством для прочистки труб "Крот".

Еще мы писали, что в ресторане киевской гостиницы отравились пять студентов.