На Вацлавской площади Праги 10 декабря прошел митинг с требованием отставки долларового миллиардера Андрея Бабиша с поста премьера Чехии. Об этом передает ТАСС.

В протестах приняли участие, по разным оценкам, от 35 до 60 тысяч человек. Митингующие обвиняют главу чешского кабинета министров во лжи, коррупции, злоупотреблении властью и внедрении мафиозной практики в институты государственного управления.

"Бабиш умышлено лжет общественности. Он пребывает в конфликте личных и государственных интересов, действуя в пользу принадлежащего ему холдинга "Агроферт", который незаконно получает дотации от государства и Евросоюза. Требуем отставки Бабиша с поста премьера и возвращения средств, полученных в форме дотаций", - заявил Микулаш Минарж, председатель гражданской инициативы "Миллион мгновений для демократии", которая инициировала акцию.

Фото: blesk.cz

На 16 декабря акции протеста против Бабиша пройдут в 120 населенных пунктах республики. В Праге новый митинг состоится 17 декабря. А на 19 декабря запланированы протесты в городах - административных центрах всех краев страны.

Это не первые протесты против Бабиша. В ноябре на улицы Праги с требованием отставки премьера вышли четверть миллиона человек.

В прошлом месяце Бабиш приезжал с визитом в Украину.