Министерство обороны Великобритании извинилось перед 68-летним моряком Джо Усалисом за дискриминацию и увольнение за гомосексуальность, а также пообещало вернуть отобранные в 1990-х награды. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Усалис прослужил радистом в военном флоте 18 лет, скрывая свои сексуальные предпочтения, поскольку в Великобритании вплоть до 2000 года был запрет на военную службу для геев. Моряк участвовал в Фолклендской кампании, шесть раз был в служебных командировках в Северной Ирландии.

В 1993 году его уволили из флота по причине нетрадиционной сексуальной ориентации с формулировкой "за поведение, несовместимое с флотским порядком и дисциплиной". Его также лишили наград: медали "За долгую беспорочную службу" и трех значков отличника службы.



Награждение Усалиса (справа). Фото: bbc.com

Сейчас бывшему военному 68 лет. Он проживает в Саутгемптоне и признается, что после увольнения долго не мог найти работу. Он даже дошел до того, что собирал на полях неубранную картошку, чтобы не умереть от голода.

Усалис не требует материальной компенсации, а хочет лишь моральной реабилитации и возвращения наград.

"Флот был для меня всем, а не просто местом работы. Чтобы служить, мне приходилось скрывать другую важную часть себя, и я так и поступал, потому что любил флотскую жизнь. Но потом мне не оставили выбора", - говорит мужчина.

Восстановить права Усалису помогла правозащитная группа "Либерти". Министерство обороны пообещало повторно вручить ему медаль и значки в ходе официальной церемонии.

"Мы признаем нашу прежнюю политику в отношении военной службы гомосексуалов дискриминационной, несправедливой и ошибочной", - заявили в ведомстве.

Как писала "Страна", в прошлом году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о преследовании гомосексуалов в стране во времена национал-социализма и извинился за это.

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