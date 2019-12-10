Ненадлежащее выполнение органами государственной власти или местного самоуправления своих полномочий, которое привело к нарушению прав гражданина, является основанием для возмещения ему морального вреда.

Соответствующее положение содержится в постановлении КАС Верховного суда от 27 ноября 2019 года по делу № 750/6330/17, информирует Юрлига.

Истец является участником боевых действий и имеет право на льготы, установленные Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Истец не один раз обращался к Черниговскому городскому совету с заявлениями, в которых, ссылаясь на ст. 118-122 Земельного кодекса и ст. 12-15 вышеупомянутого Закона, просил предоставить ему разрешение на разработку проекта землеустройства относительно безоплатного отведения в собственность земельных участков. Каждый раз истец получал отказ. Кроме того, вопросы рассматривались Управлением земельных ресурсов, о решении которого истца уведомляли официальными письмами.

В обоснование исковых требований истец указывал, что ответчик был обязан в месячный срок принять на пленарном заседании городского совета решения по существу вопросов, которые указывались в его заявлениях. Ответчиком такие решения не принимались, чем допущена противоправная бездеятельность.

Ответчик против иска отрицал. Утверждал, что по результатам рассмотрения обращений Управление земельных ресурсов письмами уведомляло лицо об отсутствии основания для рассмотрения вопроса предоставления разрешений на разработку проектов землеустройства.

Суд первой инстанции принял решение, обязав ответчика возместить истцу моральный вред в размере 2 тыс. грн вместо 10 тыс. грн о которых просил истец, а апелляционный суд отменил эту обязанность совсем.

КАС ВС с таким заключением не соглашается и считает, что суд апелляционной инстанции, отказывая истцу в удовлетворении искового требования о возмещении морального вреда, допустил неправильное применение норм материального права.

Ненадлежащее выполнение органами государственной власти или местного самоуправления своих полномочий, которое привело к нарушению прав человека, свидетельствует о невыполнении государством в лице соответствующего органа его главной обязанности перед человеком - утверждать и обеспечивать его права.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Гражданского кодекса человек имеет право на возмещение морального вреда, нанесенного в результате нарушения его прав. Моральный вред заключается, в частности, в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением относительно него самого, членов его семьи или близких родственников (п. 2 ч. 2 ст. 23 ГК); унижении чести, достоинства, а также деловой репутации физического или юридического лица (п. 4 ч. 2 ст. 23 ГК).

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 5 КАС каждый имеет право в порядке, установленном этим Кодексом, обратиться в административный суд, если считает, что решением, действием или бездеятельностью субъекта властных полномочий нарушены его права, свободы или законные интересы, и просить об их защите путем, в частности, принятия судом одного из решений, указанных в пунктах 1-4 этой части и взыскания с ответчика - субъекта властных полномочий средств на возмещение вреда, причиненного его противоправными решениями, действием или бездеятельностью.

Отсутствие последствий в виде расстройств здоровья в результате душевных страданий, психологических переживаний не свидетельствует о том, что истец не испытал страданий и унижения, а следовательно и не свидетельствует о том, что моральный вред не нанесен.

По делу, которое рассматривается, ответчик не доказал, что его длительная противоправная бездеятельность не вызывала у истца психическое напряжение в связи с ожиданием решения, разочарования в деятельности народных избранников общества и дополнительное психическое напряжение, вызванное дискриминацией во время рассмотрения его заявлений сравнительно с заявлениями иных граждан, которые надлежащим образом решались.

Следовательно, у суда апелляционной инстанции не было оснований для заключения о том, что моральный вред не причинен.

Верховний Суд пришел к заключению, что приведенные истцом обстоятельства, по оценке суда первой инстанции, привели к его душевным страданиям, переживаниям, стрессу и ощущению неопределенности, то есть нанесли ему моральный вред. Присужденная судом первой инстанции сумма не является очевидно несоизмеримой.

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