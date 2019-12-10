Инфлюенсер и блогер из США Росси Лоратио Адамс II из города Сидар-Рапидс (штат Айова) получил 14 лет тюрьмы попытку вооруженного захвата доменного имени. Об этом сообщает министерство юстиции США.

В 2015 году Адамс завел в нескольких соцсетях, в том числе Snapchat, Instagram и Twitter, аккаунты с названием State Snaps. В них он публиковал фото и видео пьяных молодых людей на студенческих вечеринках, а также снимки полураздетых девиц.

Публикации блогер сопровождал хэштегом #DoItForState. Когда Адамс захотел купить домен doitforstate.com, оказалось, что он принадлежит Итану Дейо - его земляку.

Адамс пытался приобрести домен в течение двух лет - с 2015 по 2017 год. Дейо отказывался его продавать. В какой-то момент он сдался на уговоры, но заломил слишком высокую цену - 20 тысяч долларов. Тогда Адамс решил его запугать, послав другу Дейо смайлик с оружием.

Угроза не подействовала, и в 2017 году Адамс перешел к более решительным мерам. Он уговорил своего двоюродного брата Шермана Хопкинса-младшего пробраться в дом Дейо и под дулом пистолета заставить переписать doitforstate.com на Адамса.

По данным прокуратуры Айовы, Хопкинс надел балаклаву, шляпу, солнечные очки, вооружился электрошокером и пистолетом и, ворвавшись домой к Дейо, потребовал включить компьютер. Дейо сумел отобрать у Хопкинса оружие, получив во время потасовки ранение в ногу, и несколько раз выстрелил ему в грудь, а затем вызвал полицию. Оба участника драки выжили.

Адамса задержали через месяц. Дело рассматривали почти два года. Присяжные признали блогера виновным в апреле 2019 года. Окружной суд в Айове вынес приговор 27-летнему блогеру в начале декабря. Двоюродный брат Адамса получил 20 лет тюрьмы.

В сентябре "Страна" сообщала, что в России блогеру дали пять лет тюрьмы за угрозы детям силовиков.

А два года назад мы писали, что корпорация Facebook Inc собирается бесплатно забрать себе домен facebook.ru и запретить россиянам использование товарного знака facebook.