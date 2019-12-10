Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал Верхоаной Раде принять за основу (с учетом предложений) законопроект №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Среди прочего депутаты предлагают позволить коммунальщикам проникать в жилье без согласия владельца для отключения от услуг, пишет Юрлига.

Несанкционированный доступ к жилью могут осуществить для проведения обзора и ликвидации или отвлечения аварии, ограничение (прекращение) предоставления коммунальной услуги в неотложных случаях:

для спасения жизни и здоровья людей;

для спасения имущества;

для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги.

Если собственник (пользователь) отказывается допустить в свое жилье (другой объект недвижимого имущества), представитель исполнителя уполномочен осуществить несанкционированный доступ без получения согласия.

Во время проникновения в жилье представитель исполнителя составляет акт об осуществлении несанкционированного доступа и проведении ремонтных и восстановительных работ, работ по ограничению (прекращению) предоставления коммунальной услуги, который подписывается всеми участниками такого доступа.

Кроме того, в случае принятия Закона Кабмин разработает порядок списания многоквартирных домов с баланса:

министерств,

других центральных органов исполнительной власти (в частности со специальным статусом),

органов местного самоуправления,

государственных и коммунальных предприятий,

учреждений, организаций,

хозяйственных обществ, других хозяйственных организаций и предприятий, созданных в результате приватизации или корпоратизации государственных или коммунальных предприятий относительно многоквартирных домов, которые не вошли в уставный капитал таких хозяйственных обществ и находятся у них на балансе (учете) как объекты государственной или коммунальной собственности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменено в новом законе о ЖКХ.

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