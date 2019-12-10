Коммунальщикам могут дать право проникать в квартиры для отключения услуг без разрешения собственника
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал Верхоаной Раде принять за основу (с учетом предложений) законопроект №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Среди прочего депутаты предлагают позволить коммунальщикам проникать в жилье без согласия владельца для отключения от услуг, пишет Юрлига.
Несанкционированный доступ к жилью могут осуществить для проведения обзора и ликвидации или отвлечения аварии, ограничение (прекращение) предоставления коммунальной услуги в неотложных случаях:
- для спасения жизни и здоровья людей;
- для спасения имущества;
- для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги.
Если собственник (пользователь) отказывается допустить в свое жилье (другой объект недвижимого имущества), представитель исполнителя уполномочен осуществить несанкционированный доступ без получения согласия.
Во время проникновения в жилье представитель исполнителя составляет акт об осуществлении несанкционированного доступа и проведении ремонтных и восстановительных работ, работ по ограничению (прекращению) предоставления коммунальной услуги, который подписывается всеми участниками такого доступа.
Кроме того, в случае принятия Закона Кабмин разработает порядок списания многоквартирных домов с баланса:
- министерств,
- других центральных органов исполнительной власти (в частности со специальным статусом),
- органов местного самоуправления,
- государственных и коммунальных предприятий,
- учреждений, организаций,
- хозяйственных обществ, других хозяйственных организаций и предприятий, созданных в результате приватизации или корпоратизации государственных или коммунальных предприятий относительно многоквартирных домов, которые не вошли в уставный капитал таких хозяйственных обществ и находятся у них на балансе (учете) как объекты государственной или коммунальной собственности.
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