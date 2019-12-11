Минздрав обновил перечень медицинских противопоказаний и предостережений к Календарю профилактических прививок.

Соответствующий приказ министерства № 2070 от 11 октября 2019 года вступил в силу сегодня, 10 декабря, информирует Юрлига.

В утвержденный перечень не добавляли новых противопоказаний. Внесенные изменения позволят врачу предоставить квалифицированные услуги будущему пациенту.

Преимущества

Улучшение описания процедуры прививки поможет врачу точно определять абсолютные противопоказания и свои действия в конкретных ситуациях.

Теперь противопоказания для людей с возможной аллергической реакцией на компоненты вакцины классифицированы в соответствии с возможными аллергенами: яичным белком, дрожжами, желатином, лактозой и латексом.

Противопоказания для людей с первичным иммунодефицитом разделены по типам иммунодефицита. Отдельно выделены рекомендации для вакцинации людей, которые живут рядом с человеком, имеющим тяжелую иммуносупрессию, иммунодефицит.

К примеру, люди с иммунодефицитом должны избегать подгузников малыша, которого вакцинировали ротавирусной вакциной в течение 4 недель. Для людей с ВИЧ-инфекцией описали предостережение для каждой вакцины.

Также рекомендуется прививаться беременным или женщинам, планирующим беременность, от гриппа в течение сезона гриппа.

Младенцы, контактирующие с беременными, могут быть привиты ротавирусной вакциной так же, как и другие малыши, не имеющие таких контактов.

Отдельно описанный вопрос вакцинации в период лактации. Указано, что прививка женщинам, которые кормят младенца, инактивированными вакцинами или вакцинами, содержащими живой вирус, не влияет на безопасность женщины или ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

Противопоказание к профилактическим прививкам

Абсолютные - это состояния, при которых от прививки человек может получить больше негативных последствий, чем пользы для здоровья. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными или временными.

Абсолютными противопоказаниями к профилактическим прививкам являются нарушение иммунитета, анафилактические реакции, тяжелые поствакцинальные реакции, острые заболевания, неврологические нарушения и другие.

Постоянные противопоказания имеют пожизненный характер и вероятнее всего не будут изменяться. Временные - исчезают со временем и имеют временный характер только в момент проведения прививки.

Также существует так называемая вакцинация с предостережением. Здесь окончательное решение относительно проведения процедуры берет на себя врач с учетом всех рисков и преимуществ для здоровья пациента.

Ранее сообщалось, что по данным Минздрава, украинцев ждет две вспышки гриппа, а заболеть могут 6,7 млн человек.

Еще отметим, что в Минздраве напомнили о прививках от полиомиелита, который не лечится.