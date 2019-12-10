Обвиняемый по делу 11-летней Даши Лукьяненко из поселка Ивановка, которую в июне нашли убитой в выгребной яме частного дома в Одесской области, изменил свои показания. Об этом сообщается на Facebook-странице "ДТП Украины".

10 декабря в Раздельнянском районном суде Одесской области прошли слушания по делу об убийстве девочки. На них присутствовали около 50 человек, в том числе жители Ивановки.

Главным подозреваемым по делу проходит односельчанин Даши Николай Тарасов. После задержания он признался в убийстве девочки. Но на сегодняшнем слушании внезапно их изменил, заявив, что признался в преступлении под давлением.

Скриншот: Facebook/dtpukr

Тарасов сказал, что не имеет отношения к убийству.

"Они (правоохранители - Ред.) меня били. Меня заставили взять на себя вину. У меня дома множество раз проводили обыск и ничего не нашли. По их мнению, я перепрятал тело, но я этого не делал", - заверил Тарасов.

В конце ноября "Страна" писала, что Тарасову предъявили обвинение по четырем статьям.

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