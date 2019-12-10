В Украине в среду ночью и утром туман, на Закарпатье, Прикарпатье и Винниччине небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"На Закарпатье, Прикарпатье и Винниччине небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​на крайнем юге страны 5-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 11 декабря существенных осадков не ожидается. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура ночью 1-3° тепла, на Киевщине в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

Ранее сообщалось, что завтра, 11 декабря, небо Украины затянет тучами, а на западе страны обещают дождь.

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