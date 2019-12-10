Польская писательница Ольга Токарчук 10 декабря в Стокгольме получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год. Об этом сообщается а официальном Twitter престижной премии.

"Поздравления лауреату Нобелевской премии по литературе за 2018 год Ольге Токарчук", - написано в микроблоге.

Congratulations to 2018 Literature Laureate Olga Tokarczuk!



Watch the very moment she receives her #NobelPrize medal and diploma at the award ceremony today. pic.twitter.com/5B4FaIWESy — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2019

57-летней писательнице награду, диплом и медаль вручил король Швеции Карл XVI Густав.

Замысел книги "Бегуны", за которую Токарчук присудили награду с формулировкой "за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни", появился в московском метро. О его возникновении рассказала сама писательница, у которой одна из бабушек - украинка.

"Москву я знаю, да, была три или четыре раза и осталась под большим впечатлением. Один раз я приезжала туда со знакомым, покойным философом Цезарием Водзинским. Мы с ним много говорили о православии - меня всегда притягивала эта тема... В разговоре с Цезарием зашла речь о сектах, и он рассказал мне о бегунах, которые верили, что, оставаясь на одном месте, человек может подвергаться нападкам дьявола, а постоянное перемещение помогает спасению души. Причем он сказал, что они до сих пор существуют. Это современные люди, которые ездят московским метро, чтобы постоянно находиться в движении. И это меня так поразило, что я стала покупать билеты и ездить по всем возможным веткам метро, наблюдая, вглядываясь в лица, пытаясь угадать, кто из них... Московское метро - потрясающий космос, и при этом такое монументальное, мрачное, с огромными барельефами в стиле соцреализма, напоминающими мифологических подземных существ. Оно произвело на меня огромное впечатление. И оттуда я взяла идею "Бегунов", эту метафору", - призналась лауреат премии.

Церемония 2019 года примечательна тем, что было присуждено сразу две премии по литературе. Поскольку в 2018 году награду не вручали из-за скандала в Шведской академии, ответственной за выбор лауреатов, в нынешнем году 10 октября были объявлены сразу два лауреата. Премию за 2019 год получил австриец Питер Хандке.

"Страна" публиковала полное видео награждение премией в разных категориях.

Ранее мы писали о том, когда стали известны лауреаты Нобелевской премии.