Польская писательница Ольга Токарчук 10 декабря в Стокгольме получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год. Об этом сообщается а официальном Twitter престижной премии.

"Поздравления лауреату Нобелевской премии по литературе за 2018 год Ольге Токарчук", - написано в микроблоге.

Congratulations to 2018 Literature Laureate Olga Tokarczuk!



Watch the very moment she receives her #NobelPrize medal and diploma at the award ceremony today. pic.twitter.com/5B4FaIWESy