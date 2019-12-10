По состоянию на 10 декабря число заболевших вирусным гепатитом типа А в школе №7 города Чернигова возросло до 41 человека. Это на 7 заболевших больше, чем по состоянию на 26 ноября.

Об этом сообщил пресс-центр Черниговского областного лабораторного центра МЗ Украины.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых. Больным поставлен диагноз "вирусный гепатит А" средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически. Госпитализированы 39 больных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня из стационара выписан 31 человек. В лабораторном центре подчеркнули, что ситуация у них на контроле и что противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, что в школе Чернигова заболели гепатитом дюжина детей и работница столовой.

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