В одном из корпусов Александровской больницы на улице Шелковичной в Печерском районе Киева 9 декабря неизвестные украли платежный терминал.

Об этом "Стране" сообщил источник в патрульной полиции.

Вчера правоохранителям поступил вызов от частного предпринимателя - владельца платежных терминалов для пополнения счетов, банковских карт и выполнения других операций. Бизнесмен заявил, что из лечебного корпуса больницы неизвестные выкрали один из его платежных терминалов.

Как можно было незаметно вынести габаритный аппарат из учреждения, в котором всегда много персонала, пациентов и где есть муниципальная охрана, сейчас разбираются правоохранители. Не исключено, что кража произошла ночью.

По словам владельца, терминал был заправлен наличными. Но какая именно сумма пропала вместе с аппаратом, точно не известно, поскольку аппаратом активно пользовались.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража). Оперативники предполагают, что аппарат могли разбить прямо на территории клиники, обломки спрятать и выкрасть только наличные. К тому же территория Александровской больницы немаленькая.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Кировоградской области за 20 секунд украли терминал ПриватБанка.

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