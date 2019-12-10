В селе Коростов во Львовской области произошла авария с участием легкового автомобиля и школьного автобуса. Пять человек получили телесные повреждения, из них 3 - дети. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 декабря, около 8.20 на автодороге Киев - Чоп в селе Коростов, Сколевского района.

Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "Пежо 308", которым управлял 28-летний львовянин, со школьным автобусом "ТАТА" под управлением 46-летнего жителя Сколевского района.

Фото: lv.npu.gov.ua

Вследствие ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка "Пежо", 24-летняя киевлянка.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Фото: lv.npu.gov.ua

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