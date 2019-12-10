С 1 января 2020 года Пенсионный фонд Украины начнет предоставлять электронные услуги через специальное мобильное приложение для доступа к персональной странице пользователя. Об этом сообщает "Юрлига".

Пока, судя по отзывам пользователей в Google Play, приложение работает со сбоями и ошибками. Департамент информационных систем и электронных реестров до конца 2019 года должен обеспечить доработку программного обеспечения, необходимого для нормальной работы приложения. Об этом говорится в постановлении правления Пенсионного фонда от 8 августа 2019 года №11-3.

Зарегистрироваться на веб-портале Фонда можно, подав заявление и удостоверение личности в орган Пенсионного фонда лично или через уполномоченного представителя. В последнем случае к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие полномочия представителя.

Автоматически можно зарегистрироваться на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки, которая одновременно является пенсионным удостоверением.

Новый сервис позволяет пользователям предоставлять документы для назначения пенсии в электронном виде. Решение о назначении пенсии приходит по электронной почте или SMS.

Ранее "Страна" приводила список категорий граждан, которым с 1 декабря повысили пенсии.

Также мы писали о том, то в Украине пенсии на вредных производствах собираются переложить прямо на работодателей.