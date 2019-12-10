В Стокгольме состоялась торжественная церемония награждения победителей Нобелевской премии 2019 года. Прямую трансляцию церемонии провел канал Нобелевской премии в YouTube.

Во вторник нобелевские лауреаты получили почетные дипломы и золотые медали в Стокгольмской филармонии из рук короля Швеции Карла ХVI Густава.

Видео: youtube.com

Ранее председатель Норвежского Нобелевского комитета в Осло вручил сотую Нобелевскую премию мира премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду. Церемония прошла в ратуше с участием членов норвежского правительства и королевской семьи.

Награду премьер-министру Эфиопии присудили за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей.

Также Турция, Албания и Косово заявили о бойкоте церемонии, таким образом выражая протест против вручения премии по литературе за 2019 год Питеру Гандке. Писателя критикуют за поддержку сербского авторитарного президента Слободана Милошевича.

Нобелевскую премию по экономике за 2019 год получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью". В области физики награду присудили Джеймсу Пиблсу "за теоретические открытия в физической космологии", а также Мишелю Майору и Дидье Квелоцу "за открытие экзопланеты, которая вращается вокруг звезды солнечного типа". Нобелевскую премию по химии присудили группе ученых за разработку литий-ионных батарей, а премию мира вручили премьеру Эфиопии.

Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине досталась трем ученым за исследования о том, как клетки чувствуют и приспосабливаются к наличию кислорода.

Лауреатами Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы стали писатели из Польши и Австрии Ольга Токарчук и Петер Гандке.

Напомним, что в Эфиопии протесты против премьера, получившего Нобелевскую премию мира, закончились смертью 67 человек.

Также мы писали о том, что лауреат Нобелевской премии по физики обещает найти внеземную жизнь за 30 лет.