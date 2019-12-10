Недавно на номер аварийной службы поступило сообщение о наличии сильного запаха газа по улице Тарасовской в ​​городе Боярка Киево-Святошинского района.

Об инциденте сообщает "Киевоблгаз" на странице Facebook.

На месте происшествия сотрудниками компании подтверждено утечки газа в трехэтажном особняке по улице Тарасовской 15/2 и выявлен несанкционированный газопровод в виде самовольной "врезки".

По данным районного отделения "Киевоблгаза" дом не присоединялся к газовым сетям. Скрытый газопровод находился под фундаментом забора этого домовладения. Само имение даже не имеет фактического адреса. Он не введен в эксплуатацию, на него отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие право собственности.

В сети этот дом позиционируется как реабилитационный центр в котором находятся лица в отношении которых осуществляется принудительное лечение наркомании и алкоголизма. На сайте ОО "Центр здоровой молодежи" адрес центра не указана. Настоящая лицензия на осуществление лечения отсутствует.

На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для установления лиц, причастных к несанкционированному отбору газа. Согласно Кодексу ГРС такой факт квалифицируется как кража. На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства с целью привлечения к ответственности лиц, причастных к многолетней кражи природного газа.

Фото: facebook.com/kyivoblgas

Напомним, что Нацкомиссия проверит облгазы из-за доначислений в платежках.

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