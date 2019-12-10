Патрульная полиция Львова 10 декабря задержала нетрезвого сотрудника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, который управлял автомобилем. Об этом сообщает в Facebook УСБУ во Львовской области.

"Сегодня во Львове сотрудниками патрульной полиции задержали работника УСБУ во Львовской области, который, по информации работников полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем", - сказано в посте.



Скришнот: Facebook/ SBULviv

В связи с инцидентом начальник Управления СБУ во Львовской области инициировал служебное расследование. В случае подтверждения вины сотрудника будет решаться вопрос о его увольнении из органов.

Начальник управления также выразил готовность оказать правоохранительным органам помощь в расследовании инцидента.

Летом этого года "Страна" писала, что под Черниговом выпивший сотрудник СБУ сел за авто и устроил стрельбу по людям.

А в прошлом году мы рассказывали, как в центре Херсона пьяный подполковник СБУ мастурбировал на детской площадке.