Патрульные Львова поймали сотрудника СБУ, который пьяным сел за руль авто
Патрульная полиция Львова 10 декабря задержала нетрезвого сотрудника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, который управлял автомобилем. Об этом сообщает в Facebook УСБУ во Львовской области.
"Сегодня во Львове сотрудниками патрульной полиции задержали работника УСБУ во Львовской области, который, по информации работников полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем", - сказано в посте.
Скришнот: Facebook/ SBULviv
В связи с инцидентом начальник Управления СБУ во Львовской области инициировал служебное расследование. В случае подтверждения вины сотрудника будет решаться вопрос о его увольнении из органов.
Начальник управления также выразил готовность оказать правоохранительным органам помощь в расследовании инцидента.
Летом этого года "Страна" писала, что под Черниговом выпивший сотрудник СБУ сел за авто и устроил стрельбу по людям.
А в прошлом году мы рассказывали, как в центре Херсона пьяный подполковник СБУ мастурбировал на детской площадке.