Член комитета по вопросам местного самоуправления, народный депутат фракции "Слуги народа" Александр Качура сообщил "Стране", что в среду, 11 декабря, комитет рассмотрит законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса.

Начало заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства запланировано на 11:00.

По словам Качуры, на следующий день, в четверг, законопроект вынесут в зал.

Как писала "Страна", авторами нового закона об особом статусе Донбасса выступили народные депутаты "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Мы также приводили заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что закон "Об особом статусе Донбасса" нужно принять до конца этого года, поскольку нынешний действует до конца 2019.